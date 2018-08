Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop TT), basée à Los Angeles (États-Unis) et ayant ses bureaux français à Toulouse (31), est dédiée au transport et aux technologies innovantes. La société annonce la signature d'un accord commercial en République Populaire de Chine avec le groupe Tongren Transportation & Tourism Investment, dédiée au développement économique et immobilier. HyperloopTT aura la responsabilité de fournir la technologie, l’ingénierie et l'équipement. Tongren sera en charge de la certification, du cadre réglementaire et de la construction du système. Le financement se fera à travers un partenariat public-privé avec 50% de fonds provenant directement de Tongren.