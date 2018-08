Le groupe 6ème Sens Immobilier (Lyon, 69) vient d'acquérir un terrain de 6.719m² auprès de Gecina à Lyon (69), dans le septième arrondissement, au sein de la ZAC des Girondins. Sur cet emplacement, la société réalisera Brickwall, un immeuble de commerces et de bureaux d'environ 15.000m² de surfaces utiles. L'ensemble immobilier vise les labels Breeam Very Good et Effinergie+.