Tenerrdis (Grenoble, 38), le pôle de compétitivité de la transition énergétique, catalyseur de l'innovation en Auvergne-Rhône-Alpes, annonce que 2 projets, Fedre et E-Mergy, ont été sélectionnés par le Fonds Unique Interministériel (FUI)-Régions dans le cadre du 25ème appel à projets. Ces projets représentent un investissement de 4,6M€ et seront financés à hauteur de 2,1M€ par l'Etat et les collectivités territoriales. Ils apportent chacun une solution innovante de nature à impulser la transition énergétique : en agissant sur la rentabilité des champs éoliens au moment de leur renouvellement pour Fedre et en améliorant l'impact environnemental du stockage par batteries pour E-Mergy.