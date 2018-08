Le groupe industriel français Altifort (Ham, 80), spécialisé dans le domaine des fluides (Altifluid) et de la mécanique (Altimotion), annonce l'acquisition de GLI (Gaz Liquéfiés Industrie - Paris, 75 - 500 salariés, 14 sites dont 2 industriels à Civray [86] et Bischwiller [67], CA 2017 : 65M€), société spécialisée dans la fabrication de bouteilles et de stockages fixes ou mobiles à usage domestique ou industriel pour les GPL et tous les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous. L'entreprise prend désormais le nom d'Altifort GLI et vient renforcer l'activité industrielle et de service du groupe, notamment dans le domaine du gaz.