Talan (Paris, 75) vient de dévoiler son nouvel organigramme avec un ComEx piloté par Philippe Cassoulat (directeur général groupe) et composé de : - Gérard Barbosa (Directeur de TalanSolutions) ; - Behjet Boussofara et Anis Ben Mustapha (Directeurs de TalanShore) ; - Laurent Dherbecourt (Directeur de TalanConsulting) ; - Thibault Ducray (Directeur de TalanLabs) ; - Rosalie Lacombe-Ribault (Directrice du marketing et de la communication) ; - Gabriel Raymondjean (Directeur de TalanOpérations) ; - Nicolas Récapet (Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines) ; - Mikael Thépaut (Directeur général en charge de l’international).