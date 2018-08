Le cuisiniste Ixina (fondé en Belgique) ouvre un showroom de 190m² à La Teste-de-Buch (33). L'ouverture est attendue pour le 2 août 2018 et Patrick Rivaud, directeur de l'antenne, cherche à compléter son effectif. 2 vendeurs ont déjà été trouvés et devraient être rejoints par un animateur des ventes. L'effectif devrait ensuite gonfler avec le développement anticipé de l'activité. Patrick Rivaux a déjà ouvert des boutiques de la franchise à Mérignac (33) et Bègles (33).