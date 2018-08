Lácteas del Jarama (Albe), producteur espagnol de fromages et produits laitiers frais, va investir plus de 4,5M€ dans l'extension de ses installations de Fuente el Saz de Jarama (Madrid). 3.000m² seront ajoutés aux 8.000m² existants. Objectifs : augmenter la capacité de production et de stockage, améliorer la sécurité alimentaire et réaliser des économies d'énergie.