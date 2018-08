Le groupe MND (366 collaborateurs ; Sainte-Hélène-du-Lac, 73), acteur majeur des systèmes de production de neige de culture pour les domaines skiables, annonce la signature, à travers sa filiale Sufag (Sainte-Hélène-du-Lac), de plusieurs contrats avec des stations de ski françaises, japonaises et chinoises, pour un montant total de 9,3M€. Ces contrats portent sur l'installation de nouvelles solutions et l'extension de systèmes d'enneigement sur-mesure existants, automatisés, et à très faible consommation énergétique combinés à un haut niveau de qualité de neige. En France, MND a été choisi pour intervenir notamment sur les domaines skiables des stations de ski de Vars et Les Orres (05), Valmeinier (73), Les Grands Montets - Chamonix et Les Carroz (73) et Saint-Jean-Monclar (04). Avec ces nouveaux contrats, MDN renforce sa position sur un marché mondial de l'aménagement des stations de ski particulièrement dynamique.