Jérémy Cukierman prend le poste de directeur de la Wine & Spirits Academy, au sein de la Kedge Business School (Talence, 33). Elle propose des formations spécialisées dans le management des vins et spiritueux et travaille avec les acteurs de la filière en France et à l'international. Jérémy Cukierman remplace Jacques-Olivier Pesme, qui quitte le groupe. "JérémyCukierman a pour mission d’intensifier le développement des activités de la Wine & Spirits Academy, en s'appuyant d’une part sur l'excellence de notre centre de recherche et d'autre part sur son expertise et son réseau professionnel dans le secteur", déclare José Milano, directeur général du groupe.