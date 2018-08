Engie (La Défense, 92), groupe international d’énergie et de services, a décroché un contrat international de 5 ans portant sur la prestation de services intégrés de gestion d’installations, de maintenance de la production et de projets à Bombardier Transport (siège France et usine à Crespin, 59), chef de file mondial en technologie ferroviaire. Ce contrat, dont la valeur s’élève à environ 250M€ (300M$ US), prévoit que seront gérés par Engie tous les services de gestion des installations, d’entretien des immeubles et de maintenance de la production, ainsi que les services de nettoyage, de sécurité, de traiteur, de réception, de centre d’assistance et d’entretien des terrains pour les diverses installations industrielles de Bombardier Transport. Le groupe fournira aussi des projets de dépenses en immobilisations et des solutions de rendement énergétique. Les services seront assurés à la fois pour des édifices existants et neufs, y compris dans des milieux manufacturiers. La mise en œuvre se fera en plusieurs étapes à partir de juillet 2018.