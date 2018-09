Leader français des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, Navya (plus de 200 collaborateurs ; Villeurbanne, 69) a annoncé avoir signé un accord de financement de 30M€ avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Cet accord fait suite aux différentes levées de fonds (capital et dette) intervenues en 2018 et porte le financement total reçu par Navya à près de 80M€ pour l'année 2018. Navya dispose ainsi de larges moyens pour renforcer son leadership technologique, développer ses équipes commerciales et marketing et investir dans des marchés connexes stratégiques, tout en poursuivant son expansion internationale. Ce financement s'articule en 2 tranches (A et B) de 15M€ chacune avec une maturité de 5 ans à compter de chaque tirage. La tranche B est soumise à des conditions de performance.