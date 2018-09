Orapi Group (Saint-Vulbas, 01), actif dans la conception, la fabrication et la distribution de produits destinés aux professionnels pour le nettoyage et la désinfection, mais également pour l'entretien du matériel et des machines, affiche un CA à périmètre et change courants de 130,6M€ au S1 2018, soit une hausse de +2,4%. Ce premier semestre confirme la stabilisation progressive des ventes et la pertinence du modèle intégré. Toutefois, le résultat opérationnel portera notamment les coûts de démarrage de la nouvelle unité de fabrication 4.0 à Saint-Vulbas et de la rationalisation des implantations en Île-de-France. Orapi poursuit la mise en place d'un financement lui permettant de disposer des ressources nécessaires pour accompagner son plan 2019-2020.