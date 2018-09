Finalgo (Lyon, 69) développe un logiciel SaaS qui guide son utilisateur à travers l'ensemble des étapes d'une recherche de financement. La société a validé sa levée de fonds sur We Do Good avec plus de 87K€ collectés. Cette opération permet à Finalgo d'accélérer le développement technique et commercial de sa solution dédiée aux conseils en financement.