Le groupe PSB Industries (Metz-Tessy, 74) conçoit et fabrique des emballages pour parfums et produits cosmétiques ou sur mesure, ainsi que des produits chimiques de spécialité (minéraux fin, poudres d'alumines...). A l'aube de son nouveau plan stratégique, tous les indicateurs sont au vert pour permettre au groupe de finaliser sa transformation et accélérer son redéploiement. Désormais doté d'une nouvelle capacité d'investissements pour accompagner le développement de ses pôles à travers le renforcement de leurs outils industriels et des acquisitions ciblées, PSB Industries peut s'inscrire dans une nouvelle trajectoire.