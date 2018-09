Le groupe Vision Systems (Brignais, 69), systémier de rang 1, poursuit sa croissance internationale en installant un bureau commercial au Canada, à Montréal. L'entreprise se concentrera dans un premier temps sur la vente des solutions d'aide à la conduite (ADAS) et des portillons anti-agression nouvelle génération, en direct auprès des opérateurs et constructeurs Nord-Américains, avec l'aide de la filiale américaine pour la zone USA. "Cette nouvelle filiale sera très complémentaire à celle que nous avons en Floride et confortera notre présence en Amérique du Nord et notre représentation à l'international", explique Catherine Robin, la directrice générale groupe et responsable filiales.