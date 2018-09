Le Portugais Sapec Agro Business a annoncé l’acquisition de la société française SDP (Laon, 02), à travers sa filiale Tradecorp, division nutrition spécialisée des cultures. SDP est une entreprise spécialisée dans la formulation, la fabrication et la distribution de produits destinés à l'agriculture. Ce rachat permettra à cette dernière, de consolider sa position sur certains marchés importants. Les usines de SDP, localisées à Laon et Pinon (02), renforceront la flexibilité et la capacité de production de Sapec Agro Business.