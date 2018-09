Club Med (Paris, 75), leader mondial des vacances haut de gamme, lance sa campagne de recrutement hivernal. 1.800 professionnels G.O et G.E sont recherchés pour travailler dans l'un de ses 20 établissements au cœur des Alpes. La majorité des postes à pourvoir concerne les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. En parallèle, ce sont plus de 200 professionnels de la petite enfance (auxiliaire de puériculture, EJE, etc.) qui sont également recherchés.