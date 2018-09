Le Groupe Medicrea (Rillieux-la-Pape, 69), pionnier de la convergence entre l'informatique médicale et la conception de dispositifs rachidiens de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™, annonce que les titres de la société seront cotés sur le marché américain OTCQX Best Market sous les symboles MRNTF et MRNTY à partir du 28 août 2018. "La cotation sur le marché OTCQX constitue une excellente opportunité pour Medicrea ainsi que pour les investisseurs institutionnels et individuels désirant investir dans des sociétés spécialisées dans la santé et proposant des innovations de rupture", indique Denys Sournac, le Pdg fondateur. "Notre présence sur le marché OTCQX sera complémentaire à celle sur Euronext-Growth, offrant ainsi une liquidité plus importante à la communauté des investisseurs".