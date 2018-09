Le spécialiste du pneumatique Michelin (Clermont-Ferrand, 63) a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire (cf. First ECO 29/08/2018) d'un montant total de 2,5Mds€ en 3 tranches, à maturité 7 ans (750M€), 12 ans (1Md€) et 20 ans (750M€) respectivement. Le produit de l'émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de financement du groupe. Cette émission s'inscrit pour le Groupe dans le cadre de la gestion active de sa dette et renforcera sa liquidité. Elle concourt à la diversification des sources de financement de Michelin et à l'accroissement de sa flexibilité financière en permettant l'allongement de la maturité moyenne de sa dette.