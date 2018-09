Spécialisées dans le diagnostic, l’entretien et les travaux de couverture-étanchéité, les sociétés Hexactus et Sanctorum (Pérenchies, 59 - une trentaine de salariés au total), détenues par Marc Dupont et Pascal Masure, ont été cédées à Marc Vachette, ancien directeur général d'Otis Pays Nordiques. Dans les 2 ans à venir, le repreneur souhaite accélérer le développement par une relance commerciale, l’extension de la couverture géographique à l’ensemble des Hauts-de-France et une capacité élargie pour la réalisation des travaux de rénovation et notamment de transformation écologique.