Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, Sogeclair (siège à Blagnac, 31 - 150 collab.) travaille pour les domaines de l'aérospatial et du transport. La société annonce l'acquisition de Sydac, via sa filiale Oktal Sas, auprès du groupe Knorr-Bremse (Munick, Allemagne). Sydac (3,4M€ de CA début 2018 - une centaine de collab.), présent à Adelaïde (Australie), Pune (Inde) et Derby (Grand-Bretagne), fabrique des simulateurs de formation à la conduite.