Eiffage (Vélizy-Villacoublay, 78), au travers d'Eiffage Route, et Phoenix Services (siège France à Hénin-Beaumont, 62) viennent de se voir attribuer par ArcelorMittal, via leur filiale commune SGA (Grande-Synthe, 59 - détenue à 50/50), le contrat d'évacuation et de traitement des coproduits de l'aciérie de Dunkerque (59), de récupération des matières métalliques et valorisation des laitiers. Ce contrat, d'un montant prévisionnel de 155M€ réparti sur 10 ans, prendra effet au 1er décembre 2018. Les prestations consistent en l’évacuation sous forme liquide (1.600°C) d’environ 1 million de tonnes de laitiers par an, de leur déferrisation à l’aide d’un process déjà utilisé lors d’un précédent contrat signé en 2004 et de leur valorisation sous forme de remblais, de matériaux pour l’agriculture et de liant hydraulique commercialisé par Eiffage sous la marque Sidmix.