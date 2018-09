La société chinoise BYD (Build Your Dreams - une usine à Allonne, 60) et le groupe belge CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie) ont signé un accord de coopération le 18 juillet 2018 pour confirmer leur étroite collaboration et jeter les bases de futurs projets communs. En mars 2018, CMI commandait une batterie Lithium-ion de 1.26MW/1.34MWh à BYD qui équipera son installation de stockage d’énergie. En cours de construction sur son site industriel de Seraing (Belgique), le projet baptisé MiRIS (Micro Réseau Intégré Seraing) sera composé de 2MWc de panneaux photovoltaïques, de 2 types de batteries à flux et d’une batterie Lithium-ion, précisément celle de BYD, pour un total de stockage d’énergie de 4.2MWh.