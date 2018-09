Esker (Villeurbanne, 69), un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud, annonce l'ouverture d'une nouvelle filiale à Hong Kong (Chine). Cette implantation, qui s'inscrit dans la stratégie de développement international d'Esker depuis sa création, répond à plusieurs objectifs : - assurer une présence auprès de ses clients de plus en plus nombreux sur place ; - renforcer sa présence en Asie de manière globale. Deux consultants installés dans les locaux d'Esker sur place travaillent déjà pour les clients d'Esker à Hong Kong et accueilleront bientôt de nouveaux collaborateurs, dont la plupart seront sinophones.