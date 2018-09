Le Groupe Casino (Saint-Etienne, 42) prend acte de la décision de Standard & Poor's (S&P) d'abaisser sa notation financière d'un cran à BB Perspective négative. Casino constate que l'agence de notation ne prend pas en compte dans son appréciation le plan de cessions d'1,5Md€ en cours de réalisation (cf. First ECO 13/06/2018). Par ailleurs, Casino a d'ores et déjà racheté 128M€ de sa dette obligataire depuis début juillet 2018, réduisant d'autant son endettement brut et poursuivra ces rachats. Compte-tenu du produit attendu du plan de cessions et de son autofinancement, le Groupe confirme son objectif de réduction de la dette financière nette en France d'1Md€ à fin 2018 pour la réduire à 2,7Mds€. Au vue de la bonne activité en France et à l'international depuis le début de l'année et particulier en juillet et août, le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels pour l'année 2018 déjà annoncés lors de la publication des résultats semestriels.