Créée en 1991, Teclis Scientific est devenue une référence dans l'étude des surfaces et des interfaces pour caractériser les mousses et les émulsions. Afin de poursuivre son développement international, de nouveaux actionnaires créent la société Teclis Instruments et reprennent les actifs de la société : Peggy Lechevalier devient actionnaire majoritaire et Pdg de Teclis Instruments SAS (Civrieux-d'Azergues, 69) ; Hervé de Malliard, notamment président de MGA Technologies. Pour réaliser ses ambitions stratégiques, Teclis Instruments se recentre sur ses activités scientifiques et le développement commercial de sa gamme d'instruments de mesure et services laboratoires. L'entreprise conclut un accord de partenariat industriel avec MGA Technologies pour le développement et la fabrication de sa gamme d'instruments. Outre les synergies industrielles, cet accord permettra d'envisager à moyen terme de nouvelles opportunités de marché, pour chacun des 2 partenaires.