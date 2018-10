La société brestoise (29) Asamgo a mis au point "Ofi", un objet flottant intelligent et lumineux qui analyse en temps réel la qualité de l'eau d'une piscine grâce à quatre sondes électroniques placées dans une petite bouée. L'entreprise bénéficie d’un PASS Investissement TPE de la Région et reçoit 40K€ car elle investit dans du matériel pour lancer sa production et crée, pour ce faire, 3 postes en CDI.