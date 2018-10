Hervé Morin, président de la Région Normandie, a posé le 3 septembre 2018 la première pierre de l'extension et de la restructuration du lycée Raymond Queneau d'Yvetot (76). En 2018, la Région finance notamment les chantiers suivants : - La restructuration et l’extension du lycée Raymond Queneau à Yvetot. Le montant des travaux, débuté cet été 2018, s’élève à 32,6M€. La livraison est prévue fin 2021 ; - La phase 2 des travaux de l’internat du lycée Laplace de Caen (14) pour un montant de 12,71M€ ; - La rénovation du bâtiment A et du service restauration du lycée Lebrun de Coutances (50) pour un montant de 10,61M€ ; - La construction d'un gymnase et la restructuration du pôle scientifique du lycée Jean Rostand d’Offranville (76) pour un montant de 7M€ ; - Les travaux de restructuration des ateliers du lycée professionnel Marcel Mezen d’Alençon (61) pour un montant de plus de 3,4M€ ; - La réhabilitation du bâtiment 12 du lycée Jean Moulin des Andelys (27) pour un montant de plus de 2,41M€.