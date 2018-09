DigitalPlace, incubateur d'entreprises numériques de la Région Midi-Pyrénées situé à Toulouse (31), annonce que trois de ses entreprises viennent d'obtenir le label PassFrenchTech : - Delair (Labège, 31 - CA 2017 : 7,2M$), spécialiste des solutions drone professionnelles ; - InnerSense (Ramonville-Saint-Agne, 31), spécialiste de la 3D et de la réalité augmentée pour le secteur de l'ameublement. La société entend accélérer son développement à l'international et vient d'ouvrir deux filiales aux États-Unis et en Italie ; - SuniBrain (Colomiers, 31), spécialiste des solutions intelligentes pour un refroidissement photovoltaïque efficace et rentable. La société porte des ambitions internationales et prépare une levée de fonds.