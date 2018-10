Industriel diversifié né dans les années 1970 et basé à Cholet (49), Groupe Nadia s'appuie sur trois activités principales : la fabrication et la commercialisation de portails, volets et portes de garage en aluminium (société SIB), la fabrication de matériel de signalisation routière et de clôture aluminium (Nadia Signalisation), la fabrication et la commercialisation d'appareils de préparation culinaire pour les professionnels de la restauration (société Dynamic). Il est également présent sur le segment des équipements de régulation et d'automatisme via sa filiale Anjou Automation. Groupe Nadia, spécialisé dans la transformation des matières plastiques, est reconnu pour son savoir-faire et ses activités diverses. Le management de l'entreprise, emmené par Christian Diabas, finalise sa prise de contrôle du groupe en reprenant la participation des dirigeants historiques et du pool d'investisseurs financiers entré au capital de Nadia en 2013 et composé de Siparex, chef de file, Arkéa Capital et Unexo, ce dernier réinvestissant dans le cadre de cette nouvelle opération à la fois en capital et au travers de son fonds de dette.