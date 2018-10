Armor (Nantes, 44 ; 1.850 salariés, 256M€ de CA) est leader mondial dans l’enduction des rubans Transfert Thermique pour l'impression sur emballage et sur étiquettes code-barres, leader européen de la production de cartouches jet d’encre en Europe et N°1 de la vente de cartouches laser remanufacturées en France. Le groupe français annonce l’acquisition de l'activité de rubans Transfert Thermique et des droits de propriété intellectuelle associés d’Iconex (Duluth, États-Unis). Les deux entreprises font également part de la conclusion d’un partenariat de distribution mondiale en vertu duquel Iconex devient un distributeur mondial privilégié d’Armoret de sa technologie Transfert Thermique. Ce Partenariat aura pour effet de renforcer de manière significative la présence et l’offre de services d’Armor aussi bien aux États-Unis qu’au niveau mondial dans le domaine des rubans Transfert Thermique ainsi que la stratégie de développement d’Iconex, favorisant ainsi la croissance de l’entreprise en lui permettant de se recentrer sur ses activités principales. Au cours des mois à venir, Armor intégrera l’offre et les droits de propriété intellectuelle d’Iconex dans son organisation en mutualisant les produits, les ressources humaines et le service.