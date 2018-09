Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode cloud, inaugure ses nouveaux locaux à Villeurbanne (69). D'une surface 2 fois plus importante que ses anciens locaux de la place des Charpennes, ces bureaux ont été l'occasion pour Esker d'innover et de repenser son cadre de travail afin d'allier agilité et bien-être au travail. La société a emménagé dans 6.500m² de locaux situés boulevard de la bataille de Stalingrad. "Ces nouveaux bureaux s'inscrivent dans nos perspectives de développement et nous permettent de répondre à un accroissement de nos effectifs de l'ordre de 30 à 40 personnes supplémentaires par an", indique Jean-Michel Bérard, le président du directoire.