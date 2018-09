Roquette (Lestrem, 62), un leader mondial des ingrédients d’origine végétale à destination des marchés de l’alimentation, de la nutrition et de la santé, a finalisé l'acquisition de l'Américain Sethness Products Company, leader mondial de la production de caramels colorants de haute qualité pour les marchés de l'alimentation et des boissons. (cf. FE du 09/07/18). Ce dernier possède 4 sites de production aux États-Unis, en France (Merville, 59), en Inde et en Chine. Cette acquisition permettra de renforcer la position de leader qu'occupe Roquette sur ces marchés tout en créant de la valeur pour ses clients.