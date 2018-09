Baudelet Environnement (Blaringhem, 59 - 380 personnes), groupe spécialisé dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, a acquis la société Sotramiante (Erquinghem-Lys, 59 - 44 collab.), active dans le désamiantage sous confinement et la prévention du risque amiante, principalement dans les secteurs hospitalier, scolaire et immobilier. Ce rachat vient renforcer les compétences du groupe Baudelet Environnement dans le secteur du traitement et du stockage de l'amiante.