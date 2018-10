Créé en 1972, le site Sanofi de Montpellier (34 ; 985 salariés) présente sa nouvelle unité de production des produits pour investigation clinique (180 collaborateurs) mise en service en avril 2018. La mission principale de cette unité de 5.000m², entièrement automatisée, est de conditionner et distribuer des traitements destinés aux études cliniques de Sanofi à travers le monde. Les capacités de stockage de produits nécessitant d’être conservés au froid ont notamment été augmentées. Le site investit chaque année entre 10 et 15M€ pour maintenir ses installations ou les moderniser. "Avec cette nouvelle unité, Montpellier renforce sa position de pôle de référence international dans le conditionnement et la distribution des traitements pour études cliniques", déclare Jacques Volckmann, Responsable de la R&D en France. Ce projet "démontre notre engagement constant à moderniser nos outils, à développer l’expertise de nos collaborateurs et améliorer leurs conditions de travail", souligne Xavier Tabary, directeur du site montpelliérain.