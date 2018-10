Luc Blanchet, président de botanic® Serres du Salève (Archamps - 74, 364M€ de CA, 2.000 salariés, 65 magasins), et Eric Bouchet, directeur général associé annoncent leur projet d’acquisition de l’enseigne Pépinières de Bavent (14, 25M€ de CA) et de ses 6 jardineries. L’enseigne Pépinières de Bavent est active dans les domaines de la jardinerie, l'animalerie et la décoration. Dirigée par Jean-Michel Marie, elle est constituée des magasins de Bavent, Bayeux (14), Bénouville (14), Démouville (14) et Louvigny (14), ainsi que des Jardins de Poulainville (80). La totalité des équipes rejoindraient la société botanic® Serres du Salève, tout en conservant leur enseigne, leur offre ainsi que leur savoir-faire dans le végétal, la décoration, et l’animalerie. Cette acquisition prendrait effet le 1er janvier 2019.