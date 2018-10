Serge Ferrari (CA 2017 : 172M€ ; La Tour-du-Pin, 38), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, affiche un bon premier semestre 2018, avec un CA en hausse de 10,7% à taux de change constant. Sur le second semestre 2018, le groupe a pour priorité d'accroître l'efficacité de ses unités industrielles de façon à améliorer sa rentabilité opérationnelle et accélérer son développement commercial à l'international. Dans le cadre de son plan SF2020, Serge Ferrari réaffirme son objectif de combiner croissance organique et croissance externe.