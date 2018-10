Solcera France a récemment fait l’acquisition des activités brésiliennes du Groupe Coorstek Inc. à Vinhedo, en vue de renforcer ses activités historiques au Brésil. L'entreprise, basée à Evreux (27), conçoit et fabrique des céramiques avancées de spécialité et des solutions d’assemblage pour des marchés de pointe tels que l’agriculture, la défense, le nucléaire, l’aéronautique et la métallurgie. Basée dans la région de Sao Paulo, CoorsTek Inc. est un fabricant reconnu de céramiques techniques servant les marchés locaux avec des solutions anti-abrasion, des électro-céramiques et des buses de pulvérisation. Les deux entreprises disposent d’un portefeuille de matériaux, applications et clients très complémentaires.