La SNCF (Saint-Denis, 93) et l'Institut de Recherche Technologique Railenium (IRT ; Valenciennes, 59), Alstom (Saint-Ouen, 93), Altran (Neuilly-sur-Seine, 92), Ansaldo (Italie), Apsys, Bombardier (Crespin, 59), Bosh (Saint-Ouen), Spirops (Paris, 75) et Thales (Courbevoie, 92) créent deux consortiums pour développer deux prototypes de trains autonomes d'ici 5 ans. Les deux consortiums sont pilotés par la SNCF et l'IRT Railenium et seront organisés comme suit : - un consortium dédié à la réalisation d'un prototype de train fret autonome qui réunit Alstom, Altran, Ansaldo et Apsys ; - l'autre consortium, dédié aux voyageurs, réalisera un prototype de train TER autonome. Il est composé de Bombardier, Bosh, Spirops et Thales. Le budget global de cette phase de projet s'élève à 57M€, dont 30% sont financés par la SNCF, 30% par l’État et 40% par les partenaires.