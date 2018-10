Groupe familial indépendant et international de construction et développement immobilier, Rabot Dutilleul (Eurallile, 59 - 1.500 collab. - présent en France, Belgique, Allemagne et Pologne), a annoncé avoir levé 51M€ de facilités bancaires syndiquées. D’une maturité de 5 et 6 ans, ces financements sous forme de crédits renouvelables et de prêts moyen terme permettent au groupe de consolider dans la durée sa structure de financement et d’accélérer sa transformation dans le cadre de son projet stratégique. Ce dernier vise à transformer en profondeur la manière d’approcher les marchés et d’accompagner les clients. Par davantage de synergies et de transversalité, Rabot Dutilleul combinera plus fortement ses différents métiers pour proposer à ses clients des offres globales traitant de la totalité de leurs besoins, et ainsi leur permettre de créer davantage de valeur. "En structurant ainsi nos financements, nous apportons au groupe des ressources stables pour répondre à ses besoins généraux et investir dans son avenir", indique Emeric de Foucauld, secrétaire général.