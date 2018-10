OOGarden (Ambérieu-en-Bugey, 01), leader français de la vente en ligne de produits d’extérieur de l’habitat, affiche une nouvelle hausse de ses ventes à +15% au second trimestre 2018. Pour la suite de son développement, l'entreprise prévoit de créer sa propre unité de transport pour maîtriser la livraison sur les gros volumes et satisfaire une demande croissante et d'accélérer le développement de sa filiale allemande, qui enregistre une progression de +110% de ses ventes au deuxième trimestre 2018.