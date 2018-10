Lactalis, leader mondial des produits laitiers basé à Laval (53), annonce l’acquisition des activités Nutrition d’Aspen, laboratoire pharmaceutique basé en Afrique du Sud, fondé en 1850, et présent également industriellement en Nouvelle-Zélande et au Mexique. Cette acquisition sera effective au 1er trimestre 2019 sous réserve de l’autorisation des Autorités de la concurrence des différents pays concernés. Lactalis poursuit ainsi ses objectifs de développement conformément à sa stratégie de couvrir tous les métiers du lait dans les pays où il est implanté. Cette opération renforce la volonté du groupe français d’investir durablement et mondialement dans le métier de la nutrition, complémentairement à ses activités existantes. Le Mayennais renforcera sa présence dans trois zones clés - Amérique Latine, Afrique sub-saharienne et Asie Australie -, à travers deux marques fortes Alula et Infacare, 1.100 collaborateurs et trois sites de production au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. La branche Nutrition d’Aspen réalise un CA 2018 de 280M$.