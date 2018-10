SECMO, basée aux Ponts-de-Cé près d’Angers (49), est spécialisée dans la conception et la fabrication de ventilateurs industriels. Elle annonce dans un communiqué avoir développé une technologie de ventilateurs qui équiperont dès 2019 les nouvelles machines de Google pour la pose de la fibre optique en ville. Une nouvelle reconnaissance pour cette entreprise d'une vingtaine de personnes qui a connu une croissance de 20% en un an et qui exporte son savoir-faire dans le monde entier.