Bpifrance investit 6,5M€ dans la société toulousaine EasyMile (31 - 150 employés - présente à Berlin, à Denver, à Singapour et à Melbourne), développeur de véhicules autonomes. Cette opération va, selon le président d'EasyMile Gilbert Gagnaire, "permettre d’accélérer notre développement technologique et commercial tout en bénéficiant du réseau et des conseils experts de Bpifrance".