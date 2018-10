La laiterie toulousaine YéO Frais (31 - 190 salariés - 90M€ de CA 2017) est spécialisée dans la production de yaourts au laits de vache, brebis et chèvre 100% français, sous marque de distributeurs (MDD). La société a fêté ses 50 ans et a, par la même occasion, lancé sa propre marque : YoGourmand. Depuis début septembre 2018, la gamme de 7 yaourts peut être trouvée dans les magasins Auchan et Leclerc d'Occitanie. Par ailleurs, la société recrute actuellement 15 personnes.