La Fondation Bordeaux Université (33) change de direction. Frédéric Cauchois, le directeur général, a annoncé son départ et sera remplacé par Charlyne Quercia. La fondation collecte des fonds auprès d'entreprises, d'institutions et de particuliers afin de favoriser la recherche et l'innovation. Depuis sa création en 2010, elle a récolté 16M€ et entend porter cette somme à 75M€ en 2030.