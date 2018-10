Imprimerie Rapide SA, basée à Montreuil-Bellay (49 ; 2,5M€ de CA 2017), est une société française spécialisée depuis 1973 dans la fabrication et l’impression d’étiquettes adhésives à destination d’une clientèle professionnelle active principalement dans les secteurs de l’alcool et du vin, de l’agroalimentaire, du phytosanitaire et de la chimie. Elle est positionnée sur un marché de niche, celui des étiquettes multipages, recherchées dans le domaine publicitaire et phytosanitaire. Imprimerie Rapide vient de lever 200K€ via Look&Fin, plate-forme européenne de crowdlending (prêt aux PME). Ces fonds vont lui permettre de financer une nouvelle ligne de production ainsi que d'embaucher un nouveau commercial.