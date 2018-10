Valneva (Saint-Herblain, 44), société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, annonce l’obtention d’une prolongation d’un an de la durée de tirage du prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Le prêt de 25M€ avait été accordé au groupe par la BEI en juillet 2016. Valneva n’a, à ce jour, utilisé que 10M€ et dispose donc d’un délai supplémentaire, jusqu’en juillet 2019, pour utiliser les 15M€ restants, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives. L'entreprise envisage d’utiliser jusqu’à 10M€ des fonds restants d’ici la fin de l’exercice 2018. Elle prévoit d’allouer les fonds reçus à l’avancement de ses programmes de R&D, dont son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.