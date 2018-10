Le groupe Arkema (Colombes, 92) et le Canadien Barrday, acteur important sur le marché des composites, créent une co-entreprise nommée "Barrflex TU" dans le but de fabriquer et de vendre des rubans à base de fibre de carbone et de polymères de spécialités pour le marché de l'industrie pétrolière et gazière. Selon la société, ces rubans "'permettront des améliorations substantielles en termes d'allègement (remplacement du métal) et de résistance à la corrosion pour les flexibles utilisés dans l'Offshore profond et dans l'Onshore de demain".