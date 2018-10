DHL Express, leader du transport express international, enregistre une croissance annuelle de ses volumes de +11% sur les 3 dernières années dans les Alpes-Maritimes. Pour répondre à cette croissance, l’entreprise vient d’investir près d'1M€ pour ouvrir une nouvelle agence à Cannes (06 ; 2.400m² - 4 collaborateurs et 14 partenaires transport). Ce site prendra chaque jour en charge environ 1.800 colis en provenance et à destination du monde entier pour desservir toute la moitié ouest du département des Alpes-Maritimes. "Notre nouvelle agence à Cannes bénéficie d’équipements de pointe pour répondre à la hausse de l’activité régionale. Nous partons en effet sur une hypothèse de croissance annuelle de +8% au minimum sur les 6 prochaines années pour cette agence. Nos principaux clients sont issus des secteurs de la parfumerie, du luxe et de l’industrie mais également et de plus en plus, des particuliers. Le e-commerce constitue en effet pour DHL un important levier de croissance", explique Philippe Prétat, PDG de DHL Express France.